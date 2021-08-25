Названо число гипертоников в мире

Количество людей с гипертонией во всем мире за последние 30 лет выросло в два раза, выяснила международная команда исследователей. Статья с выводами ученых опубликована в журнале The Lancet.

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Участники международной коллаборации проанализировали данные 1201 исследования, в котором участникам измеряли кровяное давление. Всего эти исследования охватили 104 миллиона людей из 184 стран. С помощью моделирования специалисты сумели назвать долю среди мирового населения людей, чье артериальное давление выше, чем 140 на 90 миллиметров ртутного столба — отсечки, при которой диагностируется гипертония.

Если в 1990 году в мире насчитывалось 317 миллионов мужчин и 331 миллион женщин с гипертонией, то в 2019 году это число составляло 652 миллиона и 626 миллионов соответственно, выявили исследователи. При этом почти половина из этого количества не знали о своем диагнозе, а более чем половина не лечились от гипертонии.

Несмотря на то что в странах с высоким доходом на душу населения распространенность гипертонии снизилась, в остальных она осталась неизменной, подчеркивают исследователи. Самая низкая доля людей с гипертонией отмечалась в Канаде и Перу — там лишь один из четырех человек был подвержен заболеванию. Наибольшие же доли наблюдались в странах Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии.