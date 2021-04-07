Названы запрещенные при высоком давлении продукты: специалисты из медицинского сообщества Action on Salt рекомендуют людям с высоким артериальным давлением отказаться от употребления продуктов с высоким содержанием соли, особенно от вяленого мяса. Об этом пишет Express.

Эксперты отметили, что некоторые продукты оказывают большое влияние на уровень артериального давления. Так, высокое содержание соли во многих мясных продуктах может плохо сказаться на давлении, а также увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению специалистов, даже мясные деликатесы, на упаковках которых пишут «с низкой концентрацией соли», содержат большое количество «опасного для гипертоника натрия». Согласно данным Action on Salt, высокое потребление соли нарушает баланс натрия в организме, что приводит к скапливанию жидкости, и впоследствии к повышению кровяного давления.

Отмечается, что основным источником ежедневного потребления соли является хлеб и булочки, бутерброды, а также колбасные изделия и мясные деликатесы.

В начале апреля врач и телеведущий Александр Мясников перечислил восемь худших последствий гипертонии. Доктор рассказал, что данная болезнь может привести к инфаркту или инсульту, а также повышает риск появления сосудистой деменции и болезни Альцгеймера. Высокое давление может вызвать мерцательную аритмию, ишемическую кардиомиопатию, эректильную дисфункцию и почечную недостаточность.

Ранее ученые назвали «суперпродукт» от серьезных заболеваний. Исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта опубликовали в журнале JAMA Oncology крупномасштабное эпидемиологическое исследование, которое дало новые знания о йогурте. Ученые проанализировали данные 1,4 миллиона человек из США, Европы и Азии и выяснили, что употребление клетчатки и йогурта снижает риск развития рака легких.