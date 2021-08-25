В Гонконге поймали отмывавшую миллионы долларов банду контрабандистов

Таможенники Гонконга поймали банду, обвиняемую в отмывании и контрабанде преступных доходов. Об этом сообщает South China Morning Post.

В ходе операции сотрудников были арестованы пять человек. По данным правоохранителей, за три месяца криминальной деятельности группировка отмыла и вывезла из города более 21 миллиона долларов США. Деньги направлялись из Гонконга в Макао через самый длинный в мире мост длинною около 55 километров.

Сообщается, что часть денег была отмыта в одном из казино Макао. Для перевозки средств по мосту бандиты нанимали курьеров. При задержании, таможенники изъяли у преступников 2,6 миллионов долларов США, мобильные телефоны и списки получателей денежных переводов. Также сотрудники заморозили банковские счета некоторых подозреваемых.

Ранее в августе таможенники Ленинградской области задержали грузовик из Польши, который перевозил наркотические вещества растительного происхождения в топливном баке. Общая стоимость изъятой контрабанды по предварительным подсчетам составила 230 миллионов рублей.