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В США на детей надели датчики для мониторинга контактов с заболевшими COVID-19

Школьников в США обязали носить браслеты для выявления контактов с зараженными COVID-19
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Фото: Marco Bello / Reuters

Учеников одной из школ в США обязали носить датчики для мониторинга контактов с заболевшими COVID-19. Об этом пишет газета Daily Mail.

Речь идет о средней школе города Итонвилль, штат Вашингтон. Датчики представляют собой электронные браслеты, которые крепятся на ноги. Распоряжение школьной администрации коснулось участников и тренеров спортивных команд средней школы.

Браслет предупреждает учащихся, когда они подходят слишком близко друг к другу или находятся рядом с зараженным коронавирусом пациентом. Родители учеников заявили, что на их детей надели нечто напоминающее трекер для наблюдения за заключенными под домашний арест преступниками.

В социальных сетях появились их гневные комментарии. «Мониторы на лодыжках предназначены для преступников, а не для детей», — заявила одна из матерей. «Только через мой труп. Мои дети не станут участвовать в этом, и я вполне могу забрать их из школы», — написала другая.

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