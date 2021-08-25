Стало известно о конфликте Чарли Уоттса и Мика Джаггера

У фронтмена британской рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера был конфликт с барабанщиком Чарли Уоттсом, который скончался 24 августа. Как сообщает The Independent, об этом стало известно из книги другого участника коллектива Кита Ричардса.

В своей автобиографии «Жизнь» он рассказал, что Уоттс однажды ударил своего коллегу. Во время одной из встреч, на которых музыканты обсуждали возможный распад коллектива, Джаггер сказал: «Все это не должно тебя волновать, потому что ты всего лишь мой барабанщик».

Позднее пьяный вокалист позвонил коллеге по телефону и спросил: «Где мой барабанщик?» Уоттс, который находился в соседнем номере отеля, побрился, нанес одеколон, надел костюм и пошел к Джаггеру в комнату. Он схватил фронтмена, ударил и сказал: «Никогда больше не называй меня своим барабанщиком».

Ранее публицист Чарли Уоттса сообщил о его смерти. Неизвестно, из-за чего скончался 80-летний музыкант, но, по словам его представителя, Уоттс ушел из жизни в одной из больниц Лондона в окружении своей семьи.