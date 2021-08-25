Российские банки призвали игнорировать OnlyFans

Российским банкам нужно игнорировать платформу OnlyFans, а платежи через них в ее адрес необходимо запретить. С таким призывом выступил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru».

«Этот сервис воспитывает профурсеток и извращенцев. Поэтому надо всю российскую составляющую сервиса арестовать, а платежи для этой нечистоты блокировать просто в процессе, чтобы ни один российский банк не мог пропустить платежи в этот сервис», — сказал Милонов и добавил, что в таком случае из России этот сервис уйдет.

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Ранее в августе OnlyFans обнародовал новые правила, согласно которым на платформе планировалось запретить публикацию контента «откровенно сексуального характера». Планировалось, что нововведения ступят в силу с октября. Но спустя всего несколько дней сервис отказался вносить изменения.

Причем наличие подобного контента отпугивает от OnlyFans потенциальных инвесторов. Тем не менее стартап считается перспективным — его оценивают более чем в миллиард долларов. За 2020 год выручка OnlyFans выросла на 553 процента до 383 миллионов долларов, а общая сумма транзакций в пандемию составила 2,3 миллиарда долларов. Если бы компания с такими показателями специализировалась на чем угодно, кроме сексуального контента — от желающих вложить деньги не было бы отбоя.