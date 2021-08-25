Китайские компании нашли спасение от репрессий властей

После репрессий со стороны китайских властей частные образовательные компании оказались на грани исчезновения. Некоторые из них нашли спасение в спортивных и художественных курсах, а также в обучении взрослых. Об этом пишет Reuters.

«Образовательные гиганты оказались загнаны в угол, но они вынуждены двигаться вперед», — отметил оператор сети частных детских садов в Пекине Ричард Чжан. Он сравнил компании с большим кораблем, которому нельзя пришвартоваться в открытом море.

В этом месяце компания New Oriental запустила программы «качественного образования», в рамках которого будут преподаваться, например, программирование, каллиграфия и шахматы.

Компания также продвигает свой курс по обучению родителей, в котором, в частности, предусмотрен тайм-менеджмент. Кроме того, курс, по словам образовательной организации, поможет родителям лучше понимать своих детей.

Другой гигант в сфере внешкольного образования Gaotu обновил свое приложение, сосредоточившись на обучении взрослых. Например, предлагаются занятия по иностранным языкам. Фирма Gaosi Education, специализирующаяся на преподавании математики, начала проводить занятия по "традиционной китайской культуре".

"Мы будем вывозить студентов на окраины Пекина для обучения навыкам, связанных с нематериальным культурном наследием, таким как изготовление воздушных змеев", — рассказал Reuters один из преподавателей Gaosi.

По данным консалтинговой компании Oliver Wyman, в 2019 году отрасль коммерческого образования для детей от трех до 18 лет оценивалась в 800 миллиардов юаней (свыше девяти триллионов рублей). Ожидалось, что ее капитализация достигнет 1,4 триллиона юаней (почти 16 триллионов рублей) к 2025 году. Однако не все фирмы смогли адаптироваться к новым реалиям, тысячи образовательных проектов закрылись. В секторе коммерческого образования, по оценкам экспертов, занято свыше десяти миллионов китайцев.

Генеральный директор пекинской частной инвестиционной компании Longwin Asset Management Тонг Дии заметил: «В секторе качественного образования уже много игроков, и на данный момент неясно, насколько этот рынок может вырасти, чтобы вместить больше участников». По оценкам аналитиков, до запрета репетиторства качественное образование занимало лишь треть на рынке платных образовательных услуг.

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Некоторые родители не собираются отказываться от платных внешкольных занятий, ведь впереди у их ребенка сложные вступительные экзамены, от которых зависит будущее. «Ее цель – это университет, а вузу все равно, умеет ли она танцевать балет», — рассказала женщина, воспитывающая дочь.

Ранее китайское правительство взяло курс на полное уничтожение коммерческого репетиторства. Был введен запрет на преподавание детям в возрасте от шести до пятнадцати лет всех школьных дисциплин в выходные и праздничные дни, а также на каникулах. Отправлять школьников к частному преподавателю можно исключительно в будни, при этом есть ограничение на количество часов обучения.

Ожидается, что эти меры помогут снизить образовательную нагрузку на детей. Помимо этого, власти ожидают, что с крахом коммерческого репетиторства родители будут тратить меньше денег. Сэкономленные средства побудят, по мнению чиновников, завести еще детей, увеличив таким образом в будущем число взрослого населения.

Китай переживает демографический кризис. После отмены политики «одна семья – один ребенок» и введение различных льгот на второго и третьего ребенка рождаемость в стране, вопреки ожиданиям, не сильно повысилась. Тем временем демографы бьют тревогу: через несколько десятилетий количество трудоспособного населения резко сократится, а пожилых станет больше.