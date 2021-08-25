Одно действие постояльца после выселения из отеля спровоцировало споры в сети

Постоялец из Великобритании рассказал, что каждый раз после выселения из очередного отеля совершает одно действие, чтобы помочь горничным, и спровоцировал споры среди пользователей сети. На его публикацию в соцсетях обратило внимание издание The New York Post.

Так, британец Даррен Доулинг (Darren Dowling) признался, что перед чек-аутом из гостиницы всегда снимает с подушек и одеял постельное белье и кладет его отдельно, чтобы уборщицам было удобнее выполнять свою работу. К своему посту мужчина прикрепил соответствующий снимок, на котором видны аккуратно сложенные на кровати постельные принадлежности.

«Я всегда стараюсь оставить номер в таком виде, когда покидаю гостиницу. Правильно я поступаю или нет?» — поинтересовался Доулинг у подписчиков.

Его публикация набрала более тысячи лайков и 400 комментариев, однако мнения пользователей разделились. Так, одна сотрудница отеля написала, что подобные действия сильно облегчают им жизнь и она благодарна клиентам, которые так поступают. При этом другие юзеры сочли такое поведение странным.

Кроме того, в комментариях появилась горничная, которая рассказала, чего никогда нельзя делать при выселении из номера — по ее словам, постояльцам не следует заправлять кровать перед чек-аутом, поскольку это только усложняет работу уборщицам.

В апреле эксперты назвали главные секреты отельного бизнеса, которые известны только сотрудникам сферы гостиничных услуг. Так, постояльцам посоветовали быть внимательными с гигиеной в номерах. По словам экспертов, покрывала, одеяла и подушки в отелях стирают крайне редко.