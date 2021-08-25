В Госдуме прокомментировали планы по созданию антироссийского фонда на Украине

Создаваемый западными странами антироссийский фонд «Партнерство за сильную Украину» станет кормушкой для киевских властей. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, сообщает в среду, 25 августа, РИА Новости.

«Очевидно, что никакой помощи непосредственно жителям Украины этот фонд оказывать не будет. За счет средств этого фонда будут финансироваться новые антироссийские провокации, устраиваться антироссийская пропаганда внутри Украины, на Донбассе и в других странах» — заявил он, допустив, что «данный фонд будет пытаться подкармливать деструктивные силы и внутри нашей страны».

Депутат считает, после этого можно ожидать со стороны официального Киева «очередные гонения» на русскоязычное население Украины. Он подчеркнул, что создание такого фонда «западные недоброжелатели» демонстрируют стремление «уничтожить все русское на Украине».

Ранее 25 августа сообщалось, что Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд «Партнерство за сильную Украину» для противодействия влиянию России на республику. В частности, пять стран намерены смягчить «дестабилизирующее воздействие» Москвы в восточных и южных украинских регионах. Фонд начнет работу до декабря 2021 года.