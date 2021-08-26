Китай опроверг торговую войну с США

Китайское правительство заявило, что страна поддерживает «нормальное общение» с США в вопросах торговли. Таким образом Пекин опроверг информацию о возможной торговой войне с Соединенными Штатами, сообщает Reuters.

Вашингтон и Пекин подписали торговое соглашение в январе 2020 года до пандемии. В нем содержится призыв к Китаю увеличить закупки экспортной продукции США на 200 миллиардов долларов в течение двух лет. Срок действия пакта истекает в конце 2021 года. Экономисты говорят, что Пекин отстает в достижении этой цели — отчасти из-за коронавируса.

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Пресс-секретарь Министерства коммерции КНР Гао Фэн обращает внимание на то, что торговля и экономическое сотрудничество важны для обеих стран, поэтому Китай и США должны сотрудничать.

Торговый представитель США Кэтрин Тай 25 августа заявила, что Вашингтон продолжит бороться с нечестной торговой политикой Китая и его нерыночными практиками, которые мешают американскому бизнесу и рабочим. Тай отметила, что президент США Джо Байден и его администрация проводят ревизию торговой политики в отношении КНР.

В июле китайский МИД предостерег США от возобновления торговой войны, от которой пострадают не только КНР, но и США. Таким образом Китай ответил министру финансов США Джанет Йеллен, назвавшей торговую сделку вредной для американских потребителей. Она заявила, что соглашение не решает фундаментальные проблемы Вашингтона и Пекина.