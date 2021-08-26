В Англии нашли самый оторванный от цивилизации дом

В Великобритании нашли необычный дом, где можно спрятаться от внешнего мира. Самое изолированное жилое здание в Англии без связи расположено в нескольких километрах к северу от города Кесвик (Keswick), графство Камбрия (Cumbria), сообщает Daily Mirror.

Оторванный от цивилизации дом выставили на продажу за 1,5 миллиона фунтов стерлингов (два миллиона долларов). Здание, расположенное на 13,9 тысячи квадратных метров и высоте в 472 метра, было построено в 1829 году в качестве хижины для егеря, а сейчас принадлежит фермеру. Площадь дома неизвестна, но в издании сообщили, что там шесть спален.

До жилого здания можно добраться только на внедорожнике. Энергоснабжение дома происходит только за счет солнечных батарей, а вода нагревается дровяными печами. Интернета там тоже нет. Пару веков назад дом охотника служил ночлежкой для случайных туристов.

В конце июля в Техасе (США) нашли огромный особняк с шестью спальнями и 13 ванными комнатами, винным погребом и кинотеатром, который также продают желающим изолироваться от суеты и внешнего мира. Из дома стоимостью в 13 миллионов долларов и площадью в 1672,25 квадратного метра открывается вид на озеро Трэвис (Lake Travis).

