Россия
 
Последние новости
Стало известно о службе в МВД предполагаемого убийцы девочки в Тюмени
Россиянка обвинила сотрудника московского ОВД в домашнем насилии 
Работавший курьером россиянин установил мировой рекорд и выиграл Паралимпиаду
Журналистка раскрыла способ выглядеть «дорого» без затрат
России предсказали ликвидацию 30 банков
Москвичам пообещали ливни и грозы
Мужчина нашел первую любовь в сети спустя 36 лет, написал ей и через год женился
Россиянка устроилась наркокурьером ради спасения возлюбленного
Российские вузы объявили о дополнительном наборе из-за нехватки студентов
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянин застрелил медведя на территории школы

В Красноярском крае участковый застрелил медведя на территории школы
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: МВД РФ

В селе Бабий Яр Красноярского края участковый застрелил медведя, который пришел на территорию школы. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным ведомства, до инцидента жители вызывали полицию, потому что заметили медведя на территории села. Когда на место приехал участковый и государственный инспектор охотнадзора, специалисты возвратили животное в лес. Жители села не пострадали.

Как сообщили в МВД, через несколько часов после этого медведь пришел на территорию школы. Участковый пытался отогнать его с помощью звуковых сигналов, однако на них животное не реагировало. Оно начало двигаться в сторону россиянина — ему пришлось застрелить медведя.

Ранее медведь напал на двух лесников в тайге, которые занимались геодезическими работами в Иркутской области. Россияне выжили, один из них травмировал ногу. Лесники проводили работы в 20 километрах от поселка Подволочного около реки Илим.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Медведица с детенышами выскочила из тумана и напала на одинокого туриста
Медведь напал на двух лесников в тайге
Напавшего на туристов медведя в Красноярском крае застрелили