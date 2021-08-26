Россиянин застрелил медведя на территории школы

В селе Бабий Яр Красноярского края участковый застрелил медведя, который пришел на территорию школы. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным ведомства, до инцидента жители вызывали полицию, потому что заметили медведя на территории села. Когда на место приехал участковый и государственный инспектор охотнадзора, специалисты возвратили животное в лес. Жители села не пострадали.

Как сообщили в МВД, через несколько часов после этого медведь пришел на территорию школы. Участковый пытался отогнать его с помощью звуковых сигналов, однако на них животное не реагировало. Оно начало двигаться в сторону россиянина — ему пришлось застрелить медведя.

Ранее медведь напал на двух лесников в тайге, которые занимались геодезическими работами в Иркутской области. Россияне выжили, один из них травмировал ногу. Лесники проводили работы в 20 километрах от поселка Подволочного около реки Илим.