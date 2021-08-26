Толпы туристов на пляжах Крыма попали на видео и возмутили пользователей сети

Российский турист, отдыхающий в Крыму, показал количество людей на одном из пляжей полуострова в пик сезона. Роликом, возмутившим пользователей сети, он поделился в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

На кадрах, снятых на побережье курортного города Алушта, видны толпы отдыхающих, расположившихся на галечном пляже. Кто-то из туристов сидит у воды и загорает, другие — купаются в Черном море.

«В середине дня народу очень много, а свободных мест нет. Надо постараться, чтобы найти хотя бы маленький пятачок», — объяснил за кадром автор видео.

Подписчики блогера ужаснулись условиям отдыха на отечественных курортах. «Так вся береговая линия застроена какими-то постройками. Где уж тут найти место», «Поэтому не стоит туда ехать», «Как в старые советские времена», «Надеюсь, что этим людям заплатят деньги за такой "отдых"», «Почему-то в Турции такой проблемы нет, пришел на пляж, выбрал лежак и спокойно отдыхай», — негодовали комментаторы.

Ранее огромные очереди из отдыхающих на Черном море попали на видео и удивили местных жителей. На кадрах видно, как толпа отдыхающих, растянувшаяся на несколько метров, стоит возле аквапарка «Золотая бухта» в Геленджике.