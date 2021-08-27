Число жертв взрывов на складе боеприпасов в Казахстане выросло до 12

Число погибших при серии взрывов на военном складе в Жамбылской области Казахстана выросло до 12. Об этом сообщает портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.

По данным спасателей, на месте взрыва были обнаружены тела еще троих человек. Они погибли при ликвидации последствий пожара. Таким образом количество жертв происшествия выросло с девяти до 12. Пострадавшими в настоящее время числятся около 50 человек. Их число также может увеличиться.

Взрыв на складе боеприпасов в Казахстане произошел 26 августа около 19:00 (16:00 по московскому времени). По данным Министерства обороны республики, в помещении хранились преимущественно инженерные снаряды, не обладающие большой дальностью разлета. Тем не менее власти приняли решение эвакуировать всех жителей близлежащих сел.

Ранее стало известно, что из-за случившего в отставку подал министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. Руководство республики считает причиной случившего хранившийся на складе тротил. При этом исключается версия умышленного поджога или диверсии.