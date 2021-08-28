Министр последнего кабмина СССР объяснил рост национализма перед развалом Союза

Республики почти не имели самостоятельности в определении своей экономической политики, практически все решения требовали одобрения Госплана СССР, Совета министров и ЦК КПСС, и именно это стало одной из причин подъема национализма после ослабления центральной власти в последние годы перед развалом Союза, рассказал в интервью «Ленте.ру» последний в истории министр труда и социальных вопросов СССР Валерий Паульман.

«Как председатель Госплана Эстонской ССР, я, защищая составленный план, должен был согласовывать с Москвой каждую мелочь. Например, строительство любого объекта вплоть до туалета», — отметил он.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что союзные республики «буквально выли под этим гнетом».

18-21 августа 1991 года в СССР произошли события, получившие название «августовский путч». Возникшему в те дни Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП), который объявил об отстранении от власти президента СССР Михаила Горбачева по состоянию здоровья, противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей. Официальные лица и органы государственной власти, в том числе Горбачев, расценили действия ГКЧП как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти.

В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать. Михаил Горбачев не предпринял попыток сохранить власть.