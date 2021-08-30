Россияне захотели работать «на дядю»

В России снизилось число людей, готовых открыть собственный бизнес. Больше всего упал интерес к своему делу в Москве и крупных городах. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Ipsos, пишет Inc. Russia. Изменения в предпочтениях россиян связаны с последствиями пандемии, считают авторы исследования.

В Москве во втором квартале 2021 года доля людей, готовых основать собственную компанию, снизилась за год на пять процентных пунктов — с 41 до 36 процентов. В городах-миллионниках также стало меньше желающих открыть свое дело — 36 процентов вместо 39. При этом в Санкт-Петербурге доля потенциальных бизнесменов сохранилась на прежнем уровне в 35 процентов.

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Мужчины чаще женщин готовы становиться предпринимателями, но и среди них за год уменьшилось число желающих иметь свое дело — с 42 до 38 процентов. Молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет чаще готовы идти на риск открытия собственного бизнеса, поскольку могут рассчитывать на «подушку безопасности» в виде родительской помощи, и у них нет обязательств перед собственной семьей и детьми. Россияне от 26 до 40 лет менее заинтересованы в ведении своего дела и больше хотят работать «на дядю», потому что действуют с оглядкой на семью и пожилых родителей.

Больше всего хотят стать предпринимателями неработающие граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, — 47 процентов. Высокий показатель объясняется тем, что молодым родителям свое дело помогает социализироваться. Немало россиян верят, что предпринимательство сделает их свободнее и избавит от начальства, но не учитывают, насколько важно уметь самому быстро принимать решения и быть готовым вложить собственные средства из-за негативных внешних обстоятельств для сохранения бизнеса.

Падение уверенности в своих силах связано с пандемией, объясняют специалисты. За последние полтора года из-за ограничительных мер многие предприниматели закрылись или стали меньше зарабатывать. Наибольший пессимизм среди жителей Москвы связан с тем, что карантинные ограничения затронули столицу сильнее всего.

В конце августа президент России Владимир Путин поддержал предложение продлить на 2022 год мораторий на плановые проверки малого бизнеса во всех отраслях экономики. Он отметил, что «чем меньше административного давления, тем лучше».