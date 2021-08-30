Россия
 
Последние новости
«Газпром» рассказал о возможности оспорить проигрыш в Европе
В Китае допустили завоз коронавируса в Ухань через полуфабрикаты
Россиянка заявила о нападении насильника в Новой Москве 
Бойцы «Талибана» подняли в воздух американский боевой вертолет Black Hawk
Зеленский покажет Байдену списки украинских военнопленных в Донбассе
Суд отклонил иск оштрафованного в России Booking.com
Женщина обнажилась на камеру ради оплаты брекетов сына и разбогатела
Летевший из-за границы в Москву пассажир умер в самолете
Россия разработает модернизацию иностранных Т-80У
Познер объяснил отказ переезжать из России
Новости партнеров
Прослушать новость

Педагогам Петербурга выплатят по десять тысяч рублей

Беглов: преподавателям Санкт-Петербурга выплатят по десять тысяч рублей
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Педагогам Санкт-Петербурга перед началом нового учебного года единовременно выплатят по десять тысяч рублей, заявил губернатор города Александр Беглов. Его слова опубликованы на сайте городской администрации.

Как Россия подсела на «Черный бумер» и ополчилась на Киркорова
Читать

«С огромным уважением к труду педагогов эти признанные авторитеты в педагогике и науке предложили найти возможность поддержать наших учителей и воспитателей», — рассказал он.

Данная мера, по словам градоначальника, затронет более 120 тысяч человек. Губернатор отметил, что планируется провести совещание с членами правительства города, во время которого будут сформированы и даны поручения для произведения выплат в течение трех недель.

22 августа Путин пообещал выплаты в десять тысяч рублей всем пенсионерам. Деньги получат все: и работающие, и неработающие. Кроме того, по 15 тысяч рублей выплатят военнослужащим, а также курсантам и силовикам. По мнению главы государства, повысить доходы некоторых категорий россиян нужно из-за ускорившейся в этом году инфляции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдуме предложили план поддержки семей с детьми
Путин предложил сделать единовременные выплаты всем пенсионерам и военнослужащим
В Совфеде подсчитали затраты на единоразовые выплаты пенсионерам