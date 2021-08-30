Педагогам Петербурга выплатят по десять тысяч рублей

Беглов: преподавателям Санкт-Петербурга выплатят по десять тысяч рублей

Педагогам Санкт-Петербурга перед началом нового учебного года единовременно выплатят по десять тысяч рублей, заявил губернатор города Александр Беглов. Его слова опубликованы на сайте городской администрации.

«С огромным уважением к труду педагогов эти признанные авторитеты в педагогике и науке предложили найти возможность поддержать наших учителей и воспитателей», — рассказал он.

Данная мера, по словам градоначальника, затронет более 120 тысяч человек. Губернатор отметил, что планируется провести совещание с членами правительства города, во время которого будут сформированы и даны поручения для произведения выплат в течение трех недель.

22 августа Путин пообещал выплаты в десять тысяч рублей всем пенсионерам. Деньги получат все: и работающие, и неработающие. Кроме того, по 15 тысяч рублей выплатят военнослужащим, а также курсантам и силовикам. По мнению главы государства, повысить доходы некоторых категорий россиян нужно из-за ускорившейся в этом году инфляции.