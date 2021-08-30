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Собянин призвал быть готовыми к любому сценарию развития ситуации с COVID-19

Мэр Собянин: необходимо быть готовыми к любому сценарию развития ситуации с коронавирусом
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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что необходимо быть готовыми к любому сценарию развития ситуации с COVID-19, а также не заниматься «гаданием» на этот счет. К этому он призвал в эфире телеканала «Россия 24».

«Сегодня никто не может сказать о следующих пиках заболеваемости, о росте, когда это возникнет. Мне кажется, сейчас гаданием не нужно заниматься, надо быть просто готовыми к любым сценариям», — уточнил градоначальник.

Мэр столицы отметил, что система здравоохранения Москвы готова к любым вызовам. По его словам, в предыдущие волны коронавируса горожанам всегда оказывали помощь.

Кроме того, число тяжело больных пациентов с COVID-19, которые в настоящее время находятся в больницах, неcоизмеримо с тем, что было раньше в пики, добавил Собянин.

Ранее градоначальник заявил, что в Москве ситуация с коронавирусом является одной из лучших в стране. Он рассказал, что ежедневно в столице фиксируется уменьшение заболеваемости COVID-19 и числа госпитализаций. Эти показатели снизились до минимальных значений, уточнил мэр.

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