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Великобритания захотела играть ведущую роль в коалиции против ИГ

Великобритания готова нанести удары по «Исламскому государству» в Афганистане
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Фото: Sharon Floyd / RAF / UK Ministry of Defence / Reuters

Власти Великобритании выразили готовность нанести удары по «Исламскому государству» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане. Об этом заявил начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон в интервью газете The Daily Telegraph.

Британия захотела играть глобальную роль в международной коалиции, борющейся с терроризмом. По словам военного чиновника, государство должно быть в состоянии занять ведущее место, чтобы разгромить ИГ. «Мы должны быть готовы наносить удары, перемещать войска или необходимое вооружение в определенные страны», — подчеркнул Уигстон.

Начальник штаба ВВС сделал эти заявления после того, как международная антитеррористическая коалиция осудила теракт в Кабуле и пообещала продолжить борьбу с ИГ. По словам министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, государство готово использовать «все необходимые средства» для борьбы с терроризмом.

В июле заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания оставила за собой право наносить удары по Афганистану после вывода войск для продолжения борьбы с терроризмом. Политик отметил, что Лондон сможет противостоять террористическим угрозам на афганской территории в рамках специальной модели осуществления миссий извне.

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