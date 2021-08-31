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В еще одном российском регионе произошел разлив нефтепродуктов

В Невельском районе Сахалинской области произошел разлив нефтепродуктов
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Фото: Angelos Tzortzinis / DPA / Globallookpress.com

В Невельском районе Сахалинской области произошел разлив нефтепродуктов при распиле старых судов. Об этом правительство региона сообщило в своем Telegram-канале со ссылкой на министерство экологии.

По данным властей, специалисты уже перекрыли боновыми заграждениями выход в открытое море и обработали территорию сорбентом.

«Угрозы распространения нефтесодержайщей жидкости, которую сегодня обнаружили в северном ковше морского порта Невельска, на данный момент нет», — говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что продолжаются работы по устранению разлива — на месте работают сотрудники минэкологии, МЧС и дежурных служб.

30 августа сообщалось, что в Авачинской бухте Петропавловска-Камчатского произошла утечка нефтепродуктов, источник загрязнения пока не найден. По данным заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского, утечка произошла в микрорайоне «Серолазка», где под дорогой произошла авария на трубопроводе.

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