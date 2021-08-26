В МЧС заявили о полной ликвидации разлива топлива под Норильском

Разлив топлива под Норильском на данный момент полностью ликвидирован. Об этом заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, передает ТАСС.

По его мнению, последствия разлива топлива устранены, однако он уточнил, что это должны подтвердить специалисты. «По мне так да, но это ведь ученые должны нам подтвердить», — сказал Чуприян.

Авария в Норильске произошла в конце мая 2020 года. Один из топливных резервуаров на норильской ТЭЦ-3, который принадлежал дочерней компании «Норникеля», разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации резервуара из него вылилось больше 20 тысяч тонн нефтепродуктов.

Вице-премьер Виктория Абрамченко позднее оценила штраф в 146 миллиардов рублей, который суд взыскал с «Норникеля». По ее словам, это демонстрирует готовность Росприроднадзора реагировать на подобные ситуации должным образом.