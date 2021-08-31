ФСБ задержала на Сахалине наркоторговцев с партией в 50 миллионов рублей

ФСБ и таможня изъяла у наркоторговцев синтетические вещества на 50 миллионов рублей

На Сахалине сотрудники ФСБ и таможни пресекли деятельность группы наркоторговцев, у них изъята партия синтетических средств стоимостью 50 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя начальника Сахалинской таможни Евгения Сульдимирова.

Задержаны молодые люди в возрасте от 19 лет до 21 года, возбуждено девять уголовных дел о контрабанде и незаконном обороте наркотиков. По данным следствия, они заказывали в интернете синтетические наркотики, которые контрабандой доставлялись из Китая и с материковой части России. За два последних месяца силовиками было перехвачено семь посылок общим весом шесть килограммов. Они прибыли из Китая через Голландию для сбыта на территории Сахалинской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители нашли в лесу склад с наркотиками. Троих фигурантов дела арестовали.