Отвергнутый «Яндексом» популярный интернет-магазин одежды закрылся

Популярный интернет-магазины одежды KupiVIP сообщил на сайте о закрытии после 13 лет работы. Он был одним из лидеров на российском рынке в дисконт-сегменте.
В мае стало известно, что «Яндекс» собирается купить и интегрировать KupiVIP в «Яндекс.Маркет». Сделку должны были закрыть во втором квартале 2021 года после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы.
«Яндекс» планировал таким образом ускорить выход на рынок одежды, обуви и аксессуаров за счет инфраструктуры и опыта KupiVIP. По итогам 2020 года этот интернет-магазин одежды занял 19-е место в списке самых дорогих компаний Рунета. В июне интернет-гигант отверг эту идею и передумал приобретать KupiVIP.
Также о закрытии 1 сентября объявил магазин Mamsy, который специализировался на продаже одежды и товаров средней ценовой категории. Брендами KupiVIP и Mamsy управляет компания Private Trade, принадлежащая кипрской Blacksquare Investments. Ее акции распределены между 19 фондами и физлицами, среди них есть и основатель KupiVIP — предприниматель Оскар Хартманн.