Мир
 
Последние новости
В США раскрыли детали биографий лидеров «Талибана»
Турция построит свой «Пентагон» в форме полумесяца
Путин вспомнил интервью эпатажной поп-звезды
Азербайджанский снайпер убил армянского военного в приграничной зоне
Антрополог раскрыла неочевидный секрет популярности «Мужского государства» 
Россия резко увеличила вывоз сельхозпродукции
Германия захотела провести переговоры с «Талибаном»
Сильвио Берлускони попал в больницу
Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады
В «Одноклассниках» подешевела подписка на музыкальный сервис
Новости партнеров
Прослушать новость

Талибы предотвратили теракт в аэропорту Кабула

NBC: «Талибан» остановил направлявшийся в аэропорт Кабула автобус с террористами
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Khwaja Tawfiq Sediqi / AP

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) предотвратили теракт в аэропорту Кабула за несколько часов до окончания эвакуации войск США. Об этом сообщает NBC.

По информации издания, талибы остановили автобус, направлявшийся в аэропорт афганской столицы. Гражданин США сообщил представителям движения, что в нем находились два террориста-смертника и взрывчатка. Боевики потребовали всех пассажиров покинуть автобус. После тщательной проверки им разрешили вернуться на места и продолжить путь.

Помощник одного из конгрессменов США отметил, что талибы сыграли важную роль в обеспечении безопасности аэропорта. «Если бы они не остановили автобус, могла бы произойти атака в аэропорту, которая, возможно, привела бы к жертвам, в том числе среди американцев», — заключил он.

26 августа в Кабуле произошла серия терактов. В результате двух взрывов около аэропорта имени Хамида Карзая погибли как минимум 200 человек и были ранены около тысячи. Среди погибших были мирные афганцы, 13 американских военнослужащих, несколько граждан Британии и боевики движения «Талибан». Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Посол Афганистана назвал талибов «разношерстной» группировкой террористов
Коалиция против ИГ пообещала ликвидировать филиал группировки в Афганистане
Байден разрешил военным отомстить за теракты в Кабуле