Девушка надела провокационный наряд в суд и избежала роли присяжного

Жительница США пришла в суд в футболке со смешной надписью и прославилась в сети

Жительница США избежала роли присяжного заседателя в суде благодаря провокационному наряду и прославилась в интернете. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница соцсети Миа (Mia) рассказала, что ей прислали повестку, которая обязывала ее присутствовать на судебном процессе. У девушки не было желания приходить на заседание, поэтому она решила надеть в суд неподобающую одежду и таким образом освободиться от слушания. Для этого она выбрала четыре наряда и попросила подписчиков помочь ей определиться.

В качестве первого варианта девушка примерила черную оверсайз футболку с надписью «I love shoese, booze & boys with tattoos» («я люблю обувь, выпивку и парней с татуировками») и шорты, а также резиновые сандалии Crocs персикового цвета. «Я думаю, этот наряд просто кричит о том, что мои суждения ужасны, и я не должна быть присяжной», — отметила героиня материала.

Затем Миа продемонстрировала образ в ковбойском стиле. На ней были красный топ, джинсовые мини-шорты, сапоги и синяя шляпа. «Я хотела показать открытые декольте и ноги, чтобы отвлекать коллег. В этом наряде я бы все время говорила с южным акцентом», — пояснила она.

В качестве третьего варианта американка выбрала бежевую водолазку, желтый пиджак и черную юбку с мелким цветочным принтом. По словам девушки, в такой одежде она выглядит высококвалифицированным специалистом, поэтому коллеги захотят отправить ее домой, чтобы избежать конкуренции.

Наконец, героиня материала появилась в домашней футболке и легинсах цвета хаки. Помимо этого, она небрежно нанесла на ресницы тушь и размазала ее по лицу. «Представьте, что у меня только что случился нервный срыв», — пошутила Миа.

На следующий день американка записала новый ролик, в котором рассказала, что ее план сработал: она пришла в суд в футболке с надписью и шортах, и работники учреждения отпустили ее домой.

Публикация стала вирусной и набрала больше 3,4 миллиона просмотров и 664 тысячи лайков. Пользователи сети оценили чувство юмора девушки в комментариях. «Это теперь входит в топ-10 лучших видео, которые я смотрела», «Не могу перестать смеяться», «Хочу такую же футболку», — писали они.

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