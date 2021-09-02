Раскрыто место встреч Джона Кеннеди с тайной любовницей

Американские журналисты узнали подробности о месте встреч бывшего президента США Джона Кеннеди с его предполагаемой любовницей американкой Дианой де Вег (Diana de Vegh) в 50-60-х годах прошлого века. Риелторы раскрыли связанную с историей тайного романа квартиру на Боудоин-стрит, 122 в городе Бостон (штат Массачусетс), пишет New York Post.

По рассказам ныне 83-летней бывшей любовницы президента Дианы де Вег, она встречалась с Кеннеди в его квартире в Бостоне с 1958 по 1962 год. Скромное и маленькое жилье обходилось первому лицу США в 95 долларов в месяц и было единственным известным и официальным местом жительства президента с 1946 года и до его смерти в 1963-м.

В бывшей квартире Кеннеди номер 36 площадью 720 квадратных футов (67 квадратных метров), которая находится на третьем этаже в здании 1926 года из красного кирпича, была небольшая гостиная, кухня с дверью, две спальни и ванная комната. Как сообщили New York Post домовладельцы, камин не работал, а трансформатор в здании часто давал сбой, оставляя жителей без света. Единственной мебелью в квартире была кровать.

Журналистам не удалось найти прямых свидетелей посещения квартиры де Вег. Собственники здания, которые помнили Кеннеди, давно скончались. Нынешний управляющий недвижимостью Дэвид Дорси (David Dorsey), внук покойного Джорджа Уошберна (George Washburn), который работал во время аренды Кеннеди, сообщил, что его родственник не распространялся о личной жизни Кеннеди.

Американка де Вег призналась в тайной связи с экс-президентом США Джоном Кеннеди в интервью изданию Air Mail в августе 2021 года. По словам женщины, в конце 50-х годов XX века, когда ей было 20 лет, между ней и Джоном Кеннеди разгорелся многолетний бурный роман. Познакомились будущие любовники во время предвыборной кампании Кеннеди для переизбрания в американский Сенат в 1958 году, когда политик навестил колледж де Вег в Гарвардском университете.