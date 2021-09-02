«Северный поток-2» назвали вкладом в экологию Европы

«Северный поток-2» внесет существенный вклад в экологию Европы, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Его слова приводит «Интерфакс».

«Идет бесконечный спор, политический это проект или коммерческий. При этом забывают одну из главных вещей — это экологический проект», — отметил Иванов. Он добавил, что газ — экологически чистое топливо. Сам трубопровод на две тысячи километров короче, чем нынешняя газотранспортная система. Кроме того, для его строительства используют современные сплавы, а также в два раза меньше компрессоров, сказал спецпредставитель главы государства.

Первые поставки по газопроводу могут начаться в отопительном сезоне текущего года, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Северный поток-2» является исключительно коммерческим проектом, играющим важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы. Он не несет какой-либо угрозы, на чем настаивают Украина и США. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире». Он пояснил, что считает российские энергоносители таковыми из-за выбросов метана в процессе выработки и транспортировки, а также «из-за коррупции, шантажа и манипуляций».