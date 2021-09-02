Глава ВТБ назвал невозможной работу крупных российских банков в Крыму

Глава ВТБ Костин заявил о невозможности и бессмысленности прихода банка в Крым

Крупнейшим российским банкам нет смысла приходить в Крым, поскольку в банковском секторе полуострова нет больших проблем, а работа там может обернуться санкциями. Такое мнение на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) высказал глава ВТБ Андрей Костин, передает РБК.

По его словам, в регионе работают такие банки, как РНКБ и «Россия», частный капитал тоже туда начал возвращаться. Резкое падение было в 2014 году, но с тех пор ситуация существенно изменилась.

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Костин заметил, что тему присутствия крупных российских банков в регионе поднимают только «ура-патриоты», которые не понимают всю сложность ситуации. «Это попадание сразу под все санкции европейские, американские», — подчеркнул банкир.

При этом, напомнил он, на полуострове уже столько инвестиций, как государственных, так и частных, что их уже не успевают осваивать.

До присоединения Крыма к России в регионе действовали порядка 180 банков, у которых было около тысячи отделений. К настоящему времени осталось только шесть: помимо РНКБ и «России», это Генбанк, Севастопольский Морской банк, ИС Банк, ЧБРР.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признает Крым частью России после того, как это же сделает последний российский олигарх и начнет поставлять туда свою продукцию.