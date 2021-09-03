Пресс-секретарь Зеленского отреагировал на критику фото с Белым домом

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров заявил, что не ожидал критики его фото из Вашингтона

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отреагировал на критику в ответ на шуточное фото на фоне Белого дома, на котором он показывает язык и «держит» памятник Джорджу Вашингтону. Его комментарии приводит интернет-издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Никифоров признался, что не ожидал такой волны хейта в ответ на этот снимок. Он отметил, что выложил серию из двух фотографий. «На одном фото я серьезный, задумчивый, смотрю вдаль, а на втором – смотрите, я держу в руках "пирамидку"!» — сказал пресс-секретарь украинского лидера.

«Я до сих пор смотрю на это и не понимаю, за что там можно хейтить. Но зато я теперь лучше понимаю ожидания людей от пресс-секретаря президента: каменное лицо, улыбаться нельзя, язык высовывать нельзя, танцевать нельзя, ничего нельзя — ну, хорошо, ладно», — поделился мнением Никифоров.

Также он сказал, что после этой ситуации пришел к выводу, что подобной самоиронии допускать все же не стоит.

Никифоров также отметил, что не видит проблемы в подобных шуточных снимках, но признает, что отдельно взятое фото с высунутым языком выглядит нелепо.

Накануне сообщалось, что пресс-секретарь Зеленского передумал участвовать в ЛГБТ-марше 19 сентября из-за обрушившейся на него критики, которую спровоцировала фотография.

Ранее пользователи раскритиковали снимок и оставили множество негативных комментариев под ним.