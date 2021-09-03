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Россиянину отказали в замене национальности на «сибиряка»

В ЗАГС Красноярска жителю по ошибке разрешили указать в строке национальность «сибиряк»
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Фото: @taiganavt

В красноярском ЗАГСе блогеру Алексею Кривогорницыну отказали в замене национальности на «сибиряка». Об этом сообщает издание «Подъем».

Известно, что россиянин хотел сменить фамилию на Тайганавт (свой псевдоним), а также поменять национальность. Сначала в районном ЗАГСе ему дали положительный ответ, однако позже сказали, что «поторопились». Начальница ЗАГСа Светлана Палчкова подчеркнула, что такой национальности в Едином реестре нет, поэтому ошибку необходимо исправить.

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«В Сибири мы все сибиряки, но национальности такой нет. В связи с тем, что нет такой национальности, нам бы хотелось исправить свою ошибку. Это моя ошибка», — отметила Палчкова.

Сам блогер поделился, что планирует добиваться официального признания «несуществующей» национальности. «Даже если не признают — сибиряком быть не перестану», — заключил он.

Ранее стало известно, что российская семья из шести человек прожила без документов около 30 лет. В составе семьи — мужчина 60 лет и его супруга 59 лет, их 36-летняя дочь и три ее дочери 16, 13 и трех лет. Из документов у них есть только просроченный паспорт пожилой женщины советского образца и справки из роддома о появлении на свет девочек.

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