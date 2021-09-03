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Российский врач оценил вероятность возникновения эпидемии чумы из-за сусликов

Врач Пестерев заявил, что эпидемия чумы из-за сусликов на границе с Монголией маловероятна
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Фото: Lukáš Vaňátko / Unsplash

Врач Тимур Пестерев оценил вероятность возникновения эпидемии из-за чумных сусликов на границе с Монголией. По его словам вспышка заболевания маловероятна, пишет «360».

«Если смотреть в ретроспективе, последняя большая вспышка произошла в Монголии несколько лет назад, когда супружеская пара съела суслика. Я сильно сомневаюсь, что данная практика распространена в России», — сказал Пестерев.

Эксперт отметил, что чума является специфичным заболеванием для Монголии. На ее территории болезнь переносят грызуны и живущие на них блохи. Однако сейчас чума не является приговором и успешно лечится антибиотиками.

Он также дал рекомендации по предотвращению заболевания. Врач объяснил, что не стоит гладить диких животных, и тем более употреблять их в пищу, так как бубонная чума передается контактным путем.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о вспышке чумы около границы с Монголией, которую зафиксировали в июле 2021 года. Специалисты подчеркнули, что выявленные случаи связаны с охотой на сусликов.

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