В Италии в результате перестрелки пострадали восемь человек

В итальянском городе Триесте в результате конфликта пострадали не менее 8 человек

В городе Триесте, находящемся на северо-востоке Италии, возле одного из баров произошла перестрелка, предположительно, между двумя группами разной этнической принадлежности. Об этом сообщает издание La Repubblica.

По данным источника, в результате инцидента не менее восьми человек получили огнестрельное ранение, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Прибывшие на место правоохранители задержали двух подозреваемых и оцепили район, где произошла стрельба. На данный момент ведутся следственные действия по выяснению причины вооруженного конфликта.

Ранее стало известно, что в американском Портленде (штат Орегон) произошла стрельба между полицией и наркоторговцами. По данным правоохранителей, злоумышленник открыл огонь по спецгруппе быстрого реагирования, прибывшей на помощь федеральному Управлению по борьбе с наркотиками, которое проводило задержание наркоторговцев. Перестрелка продлилась около 11 минут.

В операции приняли участие 40 полицейских машин, они полностью блокировали район. Офицер полиции был ранен шальной пулей, его доставили в одну из местных больниц. Один человек погиб. При этом не уточняется, был ли это злоумышленник.

