В Портленде произошла стрельба между полицией и наркоторговцами

В Портленде во время задержания наркоторговцев пострадал полицейций

В американском Портленде (штат Орегон) в ходе перестрелки один человек погиб, офицер полиции получил ранение в ногу. Об этом сообщает портал OregonLive.

По данным полиции, злоумышленник открыл огонь по спецгруппе быстрого реагирования, прибывшей на помощь федеральному Управлению по борьбе с наркотиками, которое проводило задержание наркоторговцев. Перестрелка продлилась около 11 минут. В операции приняли участие 40 полицейских машин, они полностью блокировали район.

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Офицер полиции был ранен шальной пулей, его доставили в одну из местных больниц. Один человек погиб. При этом не уточняется, был ли это злоумышленник.

«Я увидел, как подъехало большое количество полицейских машин, из них вышло большое количество полицейских в бронежилетах. Затем я услышал звуки выстрелов и крики полицейский "Выходи". В этом районе всегда что-то происходит», — рассказал очевидец.

Это второй случай стрельбы на улицах Портленда за последние два дня. В четверг, 26 августа, 34-летний мужчина был госпитализирован в критическом состоянии. Его удалось спасти лишь благодаря действиям полиции, прибывшей на вызов. «Не будь быстрой реакции со стороны полицейских и служб медицинской помощи нашего города, сегодня нам бы пришлось расследовать убийство», — заявил начальник городской полиции Фрэнк Кларк.

С октября 2020 года в Портленде было зафиксирована 11 уличных перестрелок.