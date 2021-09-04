Читатели болгарского издания «Факти» предсказали Украине поражение за 6–12 часов в случае начала войны с Россией. Соответствующую реакцию пользователей вызвало заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что планы оказания военной помощи США Киеву могут спровоцировать непредсказуемые действия Украины на юго-востоке страны.

«На Россию не может оказывать давление соседнее государство, которое безоговорочно сдастся в течение 6 — 12 часов с начала вторжения. Ковбои не могут и не ввезут ядерное оружие на Украину, потому что иначе такое же оружие появится в Венесуэле и Гватемале», — написал пользователь Честен ционист.

«Украина — не та страна, из-за которой стоит беспокоиться, это временное государство», – отметил комментатор mi6osp. «Оккупанты, прочь из Украины. Крым не ваш», — написал пользователь 1944.

Ранее стало известно, что Соединенные штаты Америки пообещали заступиться за Украину в случае попыток России способствовать эскалации обстановки в Донбассе. По словам главы Офиса президента республики Андрея Ермака, речь идет не только о формальной поддержке, но и готовности Вашингтона принять «серьезные меры» в отношении Москвы, чтобы не допустить новой войны в регионе. Чиновник отметил, что России известно о таких планах — США говорят об этом напрямую.