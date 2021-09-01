В Чехии предложили расширить Шенгенскую зону на еще четыре страны

Премьер Чехии Андрей Бабиш: нужно расширить Шенгенскую зону на еще четыре страны

Шенгенское соглашение о свободном перемещении граждан и грузов нужно расширить на еще четыре страны — Болгарию, Румынию, Хорватию и Сербию. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, его цитирует ТАСС.

Политик подчеркнул, что за счет расширения Шенгенской зоны Европейский союз сможет усилить борьбу с нелегальной миграцией.

«Европу необходимо защищать от нелегальных беженцев. [Во время первого миграционного кризиса в ЕС] в 2015 году Шенгенская зона не продемонстрировала свою эффективность», — заявил Бабиш. По его мнению, единственной страной, эффективно оградившей ЕС от беженцев, стала Венгрия.

Премьер заявил, что намерен поднять эти вопросы на международной политологической конференции «Стратегический форум», начавшейся в словенском городе Блед ранее в среду, 1 сентября.

31 августа сообщалось, что Евросоюз решил оказать финансовую поддержку государствам, соседствующим с Афганистаном, тем самым откупившись от наплыва беженцев. По некоторым данным, страны объединения предоставят помощь в размере 600 миллионов евро соседям Исламской Республики. Эти деньги послужат для поддержки в управлении границами и борьбе с экстремизмом.