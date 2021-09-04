Реаниматолог назвал пациентов с риском развития тяжелой формы COVID-19

Врач-реаниматолог из госпиталя для больных коронавирусной инфекцией в городе Волжском Волгоградской области Гарик Саркисян назвал категорию пациентов, которые чаще могут столкнуться с риском развития тяжелой формы коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

По словам специалиста, переносить COVID-19 тяжелее стали пожилые люди, имеющие сопутствующие сердечные, эндокринные заболевания и сахарный диабет.

Кроме того, Саркисян заявил, что в его больницу стали чаще поступать пациенты с острым коронарным синдромом и беременные женщины. Медик обратил внимание, что легче всего справляются с болезнью те, кто больше верит в свое благополучное выздоровление.

Ранее врач-эндокринолог «Инвитро Воронеж» Елена Киселева заявила, что коронавирус влияет на состояние уже имеющихся хронических заболеваний, в том числе эндокринных. Эксперт предупредила, что коронавирус тяжело протекает на фоне сахарного диабета и ожирения. Пациенты с этими заболеваниями больше всех рискуют получить поражение легочной ткани с развитием дыхательной и сердечной недостаточности.