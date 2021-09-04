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Кадыров поручил искоренить любые денежные поборы в чеченских школах

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил родителей докладывать о любых поборах в школах
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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал искоренить любые поборы в школах республики и попросил родителей докладывать о таких случаях ответственным лицам, об этом он рассказал во время совещания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС.

По словам руководителя, в школах не должно быть каких-либо взиманий финансов с родителей. Это касается и покупки книг, косметического ремонта помещений. «Ни по одному направлению дети в школу деньги приносить не должны, даже если по своей инициативе хотят какой-то праздник устроить», — поручил он. Глава республики посоветовал в таких случаях организовывать праздники в кафе, ресторанах или у себя дома. «Мы сами можем обеспечить школы необходимыми условиями, будь то закупка книг или косметический ремонт», — отметил он.

В случае, если учителя или администрация школы попросят денег, родители должны обращаться к ответственным лицам, считает Кадыров. Если в школе нет ремонта или учреждение не готово к началу учебного года, администрация должна смениться, добавил он.

Ранее в Дагестане дети остались без праздничной линейки из-за ссоры учителей. Конфликт в селе Гутатли между учителями длится с 2020 года. Все произошло из-за директора учреждения Ашуры Магомедовой

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