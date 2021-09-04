В центре Казани сбили инспектора ГИБДД

В Казани водитель на Mercedes сбил инспектора ГИБДД и протащил на капоте

В Казани у торгового центра «Кольцо» водитель на Mercedes сбил инспектора ГИБДД и протащил на капоте. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash Iptash.

Изначально на нарушающего правила дорожного движения мужчину обратили внимание прохожие. Они увидели его в центре и на улице Горького, после чего вызвали полицию. По словам очевидцев, водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. В итоге его задержали на подземной парковке.

Как сообщает KazanFirst, 33-летний мужчина также произвел два выстрела из предмета, который похож на пистолет. Инспектор ГИБДД не получил значительных травм.

В июле пьяный россиянин в Красноярском крае за рулем иномарки сбил инспектора ГИБДД и другого автомобилиста, остановленного для проверки документов. Водитель иномарки был задержан, в отношении него составили административный протокол за отказ от освидетельствования.