Выглядящая на 40 лет моложе своих лет пожилая блогерша прославилась в сети

71-летняя блогерша из США стала выглядеть на 40 лет моложе и прославилась в сети

71-летняя американка нашла способ выглядеть на 40 лет моложе своего возраста, и прославилась в сети. Об этом сообщает The Sun.

Кейко Гест (Keiko Guest) стала знаменитой благодаря своим видео в TikTok, на которых она предстает в модных платьях и танцует. В одном из роликов женщина заявила, что по-прежнему молода душой, потому что всегда преображается перед выходом из дома.

Страница американки набрала почти 300 тысяч подписчиков, а многие из них не могут поверить, что Гест действительно 71 год. «Вау! Мягко говоря, она выглядит потрясающе!» — написал один из пользователей. «71 год? Вы выглядите на 30! Да!», — написал другой мужчина.

Ранее 74-летняя актриса и дизайнер Жаклин Смит рассказала, о том, как ей удается поддерживать красоту и молодость. Она продемонстрировала процесс создания смузи, который, по ее словам, способствует сохранению моложавого внешнего вида.