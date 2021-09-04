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Ущерб от паводка в Приамурье оценили в 9 миллиардов рублей

Губернатор Орлов оценил предварительный ущерб от паводка в Приамурье в 9 миллиардов рублей
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Фото: пресс-служба МЧС РФ

Предварительный ущерб от паводка в Амурской области в этом году составит около 9 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Василий Орлов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Как сказал Орлов, регион «буквально с середины июня работает в режиме чрезвычайной ситуации». По его словам, пострадавшими от паводка признаны 12 тысяч человек, 103 населенных пункта пострадало, повреждено 1476 домовладений, в пунктах временного размещения находились почти 600 человек, 3700 жителей были эвакуированы из зоны паводка.

«Если говорить про ущерб в целом, то в денежном выражении 6,2 миллиарда рублей – это первая волна. По второй волне мы рассчитываем, что это будет еще порядка 3 млрд рублей. Закончим эту работу в конце следующей недели», – сказал Орлов.

Ранее президент России Владимир Путин в Благовещенске обратился к прождавшим всю ночь награждения спасателям и пожарным, которые участвовали в ликвидации последствий природных пожаров и паводков в регионах. «Продержали вас, ребята, всю ночь здесь. Ну вам не привыкать к тяготам службы. Вы же спасатели», — сказал Путин.

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