Юрий Шатунов рассказал о «проверке боем» от Аллы Пугачевой

Певец Юрий Шатунов поделился историей, произошедшей с ним и певицей Аллой Пугачевой в 1990-е в Сочи, где тогда жил основатель «Ласкового мая». По просьбе Примадонны ему пришлось играть на гармони, рассказал Шатунов в эфире программы «Привет, Андрей!».

Приехав к Шатунову в гости, Пугачева решила узнать, на каких музыкальных инструментах тот играет. Певец заявил, что владеет гитарой, барабанами и гармошкой, на которой Примадонна попросила сыграть. Шатунов стал вспоминать короткие четверостишия из детства, которые он сочинял сам, и спел несколько частушек с нецензурной лексикой.

«Понимаю, что это была проверка боем, "наш не наш", мол, сможет ли что-то сделать и пойдет ли далеко. После этого случая понял, что могу и пойду», — признался Шатунов.

Юрий Шатунов отказался от дальнейшего исполнения песен «Ласкового мая» на своих концертах в 2019 году. Руководитель группы Андрей Разин объяснил, что певец принял такое решение в ответ на предложение подписать на новых условиях договор о правах на исполнение репертуара. Однако спустя год договор, согласно которому компания «Честная музыка» запретила ему выступать с композициями группы, признали незаконным.