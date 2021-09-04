Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о падении США как гегемона, которое не ограничится одним «падением» в самом Афганистане и сферой геополитики. Сенатор заявил в своем Telegram-канале, что кризис в 2008 году был не последним.

«Уже давно говорят о необходимости уходить из американских гособлигаций, что Россия, кстати, предусмотрительно сделала в предыдущие годы. Сейчас это еще более актуально: практически все восстановление экономики США идет за счет продажи огромного количества ценных бумаг США и наращивания долга», — отметил Пушков.

Он выразил мнение, что сами США сегодня представляют собой «огромный финансовый пузырь» и вспомнил о кризисе в позапрошлом десятилетии. «А пузыри неизбежно лопаются, о чем напомнил кризис 2008-2009 годов. О нем подзабыли, а напрасно. Он нанес второй мощный удар по гегемонии США после политического поражения в Ираке. И он точно не последний», — заключил сенатор.

3 сентября президент России Владимир Путин заявил, что движение «Талибан» (запрещено в России), контролирующее почти всю территорию Афганистана, по своей структуре неоднородно, хотя и состоит в основном из пуштунских племен. Он также признал, что ситуация, которая сложилась в республике, несет угрозу России и соседним странам Азии.