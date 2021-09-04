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Момент падения россиянки с заброшенного колеса обозрения попал на видео

«Подъем» опубликовал видео с моментом падения девушки с колеса обозрения на Урале
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Момент падения девушки с заброшенного колеса обозрения в парке аттракционов в Асбесте Свердловской области попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Как видно на попавших в сеть кадрах, мужчина пытался удержать девушку от падения, однако она все равно сорвалась.

Об инциденте стало известно 4 сентября. Девушка пришла в парк к своему молодому человеку, который ночевал в сторожке у автомобильной парковки. По неизвестным причинам пара начала конфликтовать, девушка решила сбежать от мужчины и забралась на неработающий аттракцион.

В ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что колесо заржавело и пришло в негодность, однако «для местной молодежи этот объект по-прежнему является притягательным».

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