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Россиянка сорвалась с заброшенного колеса обозрения

В Асбесте россиянка сорвалась с колеса обозрения в местном парке аттракционов
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Фото: Okla Michal / Globallookpress.com

В Асбесте девушка 1998 года рождения сорвалась с заброшенного колеса обозрения в местном парке аттракционов. От полученных травм россиянка скончалась в больнице. Об этом сообщает РИА Новости.

Как стало известно, трагедия произошла утром 4 сентября. Девушка пришла в парк к своему молодому человеку, который ночевал в сторожке у автомобильной парковки. Вместе они забрались на заброшенное колесо обозрения. Мужчина пытался удержать девушку перед падением.

«Там все заржавело и пришло в негодность, но для местной молодежи этот объект по-прежнему является притягательным», — рассказали в в ГУМВД по Свердловской области.

Уточняется, что мать девушки отправила дочь на летние каникулы к бабушке.

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