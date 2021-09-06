В Киргизии отправили в отставку министра обороны

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку министра обороны республики Таалайбека Омуралиева. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

Материалы по теме Страх и ненависть на Иссык-Куле. Власти Киргизии делают ставку на национализм. Придется ли русским уезжать из страны? Проклятые рудники. В Киргизии назревает грандиозный коррупционный скандал. Как в нем замешано золото и четыре президента?

Согласно документу, Омуралиев был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. На его место в тот же день был назначен Бактыбек Бекболотов, который до этого руководил Бишкекским машиностроительным заводом. Отмечается, что он имеет звание полковника Вооруженных сил Киргизии и был командиром Панфиловской дивизии, которая сохраняется в качестве действующей военной части в составе современной армии республики.

Омуралиев занимал пост главы оборонного ведомства Киргизии с февраля 2021 года. Он возглавлял Министерство обороны Киргизии с 2011 по 2014 год. В 2014-м Военная прокуратура провела проверку распределения служебных квартир военнослужащим министерства обороны и Генерального штаба вооруженных сил. Согласно ее итогам, против Омуралиева было возбуждено дело по статьям Уголовного кодекса Киргизии о злоупотреблении служебным положением.

В 2017 году Первомайский районный суд Бишкека признал Омуралиева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил его к штрафу в размере 5 миллионов сомов (4,8 миллиона рублей). Он также был лишен звания генерал-майора. Позже, в 2018 году, судебная коллегия по уголовным делам Бишкекского городского суда пересмотрела решение и вернула Омуралиеву звание.