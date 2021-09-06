Отдых в Египте разочаровал россиян из-за ограничения на один вид развлечений

Российские туристы остались разочарованы отдыхом на курортах Египта, в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе из-за ограничения на один вид развлечений. Об этом сообщает портал Tourdom.

Так, в целях предотвращения распространения COVID-19 в Египте ввели запрет на курение кальяна в кафе, ресторанах и отелях. За его нарушение заведениям грозит штраф или закрытие.

Отмечается, что местные жители знают секретные места, куда пускают покурить кальян нелегально, однако путешественникам такие заведения обычно неизвестны.

Как рассказал корреспондент портала, многие отдыхающие пытаются избежать запрета и покупают кальяны в магазинах, но администрации отелей пресекают их использование на своих территориях.

Ранее в июне стало известно, что в российских отелях планируют создать комнаты, где разрешат курение. Автором соответствующего законопроекта стал заместитель председателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов. По его словам, это может решить проблему курения в туалетах, на балконах и в коридорах.