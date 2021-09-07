В России стартовала программа бесплатных путешествий для молодежи

Ростуризм и Росмолодежь запустили программу бесплатных путешествий для молодежи в России, присоединиться к ней и выбрать направление можно на специальном сайте.

Программа доступна для участников платформ «Россия — страна возможностей», «Другое дело». Кроме того, в ней примут участие конкурсанты состязаний «Большая перемена» и «Твой ход», а также активисты российского общества «Знание». Ожидается, что бесплатно отправиться в путешествие смогут около 50 тысяч молодых россиян, передает телеканал «360».

Все поездки обещают сделать бесплатными. Для участия в программе молодым людям надо заполнить заявку. Путевки будут доступными для всех, кто уже зарегистрировался на указанных платформах и конкурсах. Окончательный ответ участник получит на электронную почту.

Россиянам предложат четыре категории путешествий. Тур выходного дня «Малая Родина» пройдет внутри региона проживания участника. Тур «Красивые места» будет длиться от трех до пяти дней внутри федерального округа. В рамках поездки «Любимая страна» молодые люди отдохнут 6–10 дней, программа будет действовать по всей России. Кроме того, предусмотрен тур на 7-14 дней по России.

Ранее стало известно, что российским туристам на курортах Египта станет доступна одна бесплатная услуга — беспроводной интернет. Им можно воспользоваться в музеях и у археологических памятников.