За лучший рисунок семьи Кадырова в Чечне заплатят полмиллиона рублей

В Чечне объявили конкурс на лучшее изображение главы республики Рамзана Кадырова, его отца Ахмата-Хаджи и матери Аймани, об этом на своей странице в Instagram рассказал председатель парламента региона Магомед Даудов.

Как отметил политик, конкурс запустили в связи с многочисленными обращениями чеченцев, проживающих за пределами республики. За лучший рисунок автору заплатят полмиллиона рублей. «Победителям конкурса в каждой номинации дадут от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова по 500 тысяч рублей», — объявил он.

Принимать работы будут до 5 октября. По словам Даудова, очень много талантливых чеченцев, особенно молодежи, проживают в других регионах и странах. Он выразил уверенность, что конкурс поможет укрепить знание истории родного края и сохранить культурную связь с Чечней.

Ранее Рамзан Кадыров заявил об историческом отсутствии в Чечне независимости и государства. По его словам, чеченские народные герои — шейх Мансур, Байсангур Беноевский, Таймин Биболат, Адин Сурхо — стремились создать Чечню в ее сегодняшнем виде. Он отметил, что народ всегда боролся за право соблюдать ислам и за сохранение кодекса чеченца.

