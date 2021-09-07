Мужчина украл более 700 предметов женского нижнего белья из прачечных

В японском городе Беппу мужчину арестовали по подозрению в краже 730 предметов женского нижнего белья из местных прачечных. Об этом пишет Insider.

24 августа 21-летняя студентка, чье имя не называется, обратилась в полицию и сообщила, что 56-летний Тэтсо Урату украл у нее шесть комплектов нижнего белья в прачечной.

Сотрудники полиции нашли Урату, пришли к нему домой с проверкой и обнаружили 730 спрятанных бюстгальтеров и женских трусов. Мужчина признался в краже белья в местных прачечных. «Мы давно не конфисковывали такое большое количество трусов», — сказал представитель полицейского управления города Беппу.

Полиция проводит расследование инцидента.

Сообщается, что в марте 2021 года в японской префектуре Сага задержали 30-летнего электрика за кражу 424 предметов нижнего белья и купальников у девочек-подростков. Его поймали после того, как женщина сняла на видео момент, когда преступник пытался украсть сушившийся на бельевой веревке купальник.

В 2019 году полиция арестовала 40-летнего Тожу Адачи в префектуре Оита по подозрению в краже 10 единиц женского нижнего белья из прачечной. При обыске дома Адачи полиция обнаружила более 1100 предметов женского нижнего белья.

Ранее сообщалось, что в Манчестере, Великобритания, учитель информатики, вооруженный зубилом, украл у соседки нижнее белье и сел в тюрьму на шесть лет. Также преступнику запретили контактировать с соседкой.

