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Десятки человек пропали без вести из-за столкновения двух паромов в Индии

В Индии столкнулись два парома, перевозившие более 100 человек
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Десятки людей пропали без вести после столкновения двух паромов на индийской реке Брахмапутра. Видео катастрофы опубликовало издание EastMojo.

На борту паромов находились более 100 человек. На кадрах видно, как одно из судов начинает переворачиваться, утаскивая под воду пассажиров. Кто-то бросился в воду и попытался вплавь добраться до соседнего парома, однако сделать это удалось не всем.

Отмечается, что очевидцы бедствия попытались помочь пострадавшим выбраться из реки на другой паром. Один из свидетелей происшествия поспешил на помощь утопающим. При этом точное число жертв и пострадавших до сих пор неизвестно.

В августе в Индии разбился самолет со 191 человеком на борту. Самолет занесло во время посадки, и он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате катастрофы погибли 16 человек, около 120 получили ранения.

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